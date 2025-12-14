Главные новости недели в Нижегородской области к 14 декабря

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предельная индексация тарифов ЖКУ в Нижегородской области в 2026 году составит 19,8%. На столько с 1 октября подорожают коммунальные услуги в Богородском и Перевозском округах. В Бутурлинском округе тарифы вырастут на 19,7%, в Сарове — на 19,6%, в Дзержинске, Выксе, Арзамасе и Кулебаках — на 10,6%. В Нижнем Новгороде максимальный рост составит 10,2%.

Спор по судьбе нижегородского стадиона «Водник» передали в гражданский суд. Жители просили отменить постановление мэра, признавшее объекты стадиона аварийными и подлежащими сносу, и устранить препятствия в пользовании «Водником». Представители истцов возражали против рассмотрения дела в гражданском порядке. По словам адвоката Ольги Фоминой, жители заведомо процессуально слабее власти.

Нижегородский агрохолдинг «Русское поле» запустил птицеводческий комплекс «Верхополье» за 2,3 млрд руб. Предприятие будет производить 16,7 тыс. т мяса бройлера в год. Ожидается, что запуск площадки позволит на 20% увеличить уровень самообеспеченности региона куриным мясом уже в 2026 году.

Богородск хочет получить почетное звание «Города трудовой доблести». С инициативой вышли жители и администрация округа, областное заксобрание подготовило обращение к президенту. Трудовой героизм богородчан в 1941—1945 годах должен быть отмечен, считают местные власти.

В Сарове 10 декабря умер один из создателей российского ядерного оружия, бывший руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев. Ему было 87 лет.

Движение по обеим сторонам старого Борского моста пообещали запустить в 20-х числах декабря. Основные работы завершены, продолжается благоустройство. В 2026 году рабочие начнут ремонтировать опоры и красить пролеты, движение для этого ограничивать не будут.

С экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его бывшей супруги Элады Нагорной взыскали еще 1,4 млрд руб. По мнению прокуратуры, Олег Сорокин, используя должностные полномочия, покровительствовал Эладе Нагорной, которой принадлежало 60% доли в уставном капитале ООО «Старт-Строй». В 2016-2022 годах организация выплатила Эладе Нагорной более 2 млрд руб. дивидендов. Иск об обращении этой суммы в доход государства суд удовлетворил частично.

Министерство науки и высшего образования появится в нижегородском правительстве в 2026 году. С 1 января ему передадут часть полномочий существующего министерства образования и науки. Кто возглавит новое подразделение, пока не сообщалось.