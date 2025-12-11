Движение по старому Борскому мосту обещают пустить по обеим полосам в декабре

В 20-х числах декабря 2025 года движение транспорта по старому Борскому мосту в Нижнем Новгороде переведут на постоянную схему: по обеим полосам в сторону Нижнего Новгорода. Подрядчик завершил основные работы на автодорожной части моста, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области 11 декабря.

Там добавили, что сейчас завершается благоустройство: подготовка обочин, отсыпка откосов и установка опор наружного освещения.

Первый заместитель директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов рассказал, что в 2026 году начнется ремонт опор и покраска пролетных строений. Но эти работы уже не потребуют перекрытий движения.

Как писал «Ъ-Приволжье», капитальный ремонт Борского моста стоимостью 2,4 млрд руб. начался в марте 2024 года. В декабре того же года для движения открыли одну полосу. Срок завершения всего ремонта изначально был обозначен 28 ноября 2025 года.

В мае подрядчик, ООО «ДСК», приостанавливал работы, из-за чего ГУАД намеревался расторгнуть с ним контракт. Однако в начале июня работы возобновили, наняв субгенподрядчика.

Галина Шамберина