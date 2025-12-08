Тарифы ЖКУ в Нижегородской области увеличат до 19,8%

Правительство Нижегородской области опубликовало проект указа об индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году. Подорожание услуг превысит предельные индексы, установленные правительством РФ, следует из проекта документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», индексация тарифов в 2026 году запланирована дважды. С 1 января во всех российских регионах стоимость ЖКУ вырастет на 1,7%, а индексация с 1 октября ранжирована по субъектам РФ. В Нижегородской области она составляла 9,9%. Предельно допустимое отклонение для региона по муниципалитетам распоряжением правительства РФ ограничено до 4,8%.

В муниципалитетах региона предельная индексация будет разной. С 1 октября в Нижнем Новгороде стоимость ЖКУ может увеличиться на 10,2%, в Дзержинске, Выксе, Арзамасе и Кулебаках — на 10,6%. Максимальный рост планируется в Богородском и Перевозском округах — на 19,8%. В Сарове индексация составит 19,6%, в Бутурлинском — 19,7%.

Владимир Зубарев