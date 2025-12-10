Инвестиции в куриные ножки

Нижегородский агрохолдинг «Русское поле» официально запустил в работу комплекс по выращиванию бройлеров «Верхополье». Общий объем инвестиций в проект составил 2,3 млрд руб. Большая часть этих средств получена в виде льготного кредита, процентная ставка по которому частично компенсируется за счет средств федерального и областного бюджетов. В год новый комплекс планирует выпускать почти 17 тыс. т куриного мяса. По данным регионального минсельхоза, сейчас самообеспеченность Нижегородской области куриным мясом составляет около 70%. Запуск нового комплекса позволит увеличить этот показатель до 90%.

В Нижегородской области впервые со времен СССР построен и запущен в эксплуатацию крупный птицеводческий комплекс по выращиванию бройлеров «Верхополье», построенный на неосвоенной ранее площадке (гринфилд). Агрохолдинг «Русское поле» инвестировал в строительства комплекса 2,3 млрд руб. Финансовым партнером проекта стал банк ВТБ. Всего на площадке построено 18 цехов для бесклеточного напольного содержания птицы. Одновременно в комплексе может содержаться до 800 тыс. особей.

По словам генерального директора «Русского поля» Антона Романова, в год «Верхополье» может производить до 16,7 тыс. т. куриного мяса. Автоматическая система в птичниках позволяет централизованно регулировать подачу воды и корма, а также контролировать микроклимат. Площадка функционирует по концепции «пусто-занято», когда в птичники за один раз заселяют одновозрастных цыплят. За один заход (тур) в комплексе будет выращиваться до 2,2 тыс. особей. За 40 дней птица будет набирать необходимую массу, после чего всю ее за один раз отправят на убой. В освободившихся птичниках будет проходить полная санитарная обработка помещений. Это позволяет предотвратить передачу возможных заболеваний между разными турами и сохранить иммунитет бройлеров. В итоге все это положительно влияет на качество конечной продукции.

В ближайшее время «Русское поле» намерено начать строительство еще двух птицеводческих комплексов. Кроме того, компания ведет строительство новой площадки для содержания продуктивного стада и ремонтного молодняка.

На пике производительности площадка позволит дополнительно получать около 360 млн штук товарного яйца в год.

По словам министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова, сейчас регион ставит перед собой задачу по всем основным видам продуктов питания выйти на полное самообеспечение.

«Мы уже полностью закрыли свои потребности по свинине, молоку, яйцу, картофелю и зерну. Необходимо еще работать по говядине. По мясу птицы пока находимся на уровне 65 – 70%. Рассчитываем, что в 2026 году "Верхополье" выйдет на полную мощность. Это позволит нам прибавить еще около 20%. Документация по строительству двух других аналогичных площадок уже готовится. Если эти проекты состоятся, то уже в 2027/28 годах мы выйдем на полную самообеспеченность по куриному мясу»,— отметил Николай Денисов.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, запуск «Верхополья» стал одним из этапов программы по развитию мощностей общей стоимостью 20 млрд руб.

Под реализацию проекта по строительству птицеводческого комплекса «Русское поле» получило федеральный кредит по льготной ставке и поддержку в виде компенсации части процентной ставки по областной программе поддержки. Объем субсидий из областного бюджета составил 121 млн руб. Кроме того, нижегородские власти помогли инвестору внести изменения в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и в получении разрешительной документации.

«Это не последний проект в рамках инвестпрограммы «Русского поля». Еще один уже находится в стадии реализации. Это производство товарного яйца — порядка 650 млн штук в год. Сейчас мы производим в год в общей сложности 1,1 млрд штук. К ним прибавится еще 650 млн штук. И если у нас в регионе будет реализован проект ГК "Таврос", где общий объем производства должен составить быть более 2 млрд штук, Нижегородская область выйдет на одно из первых мест в России по производству товарного яйца», — подытожил замгубернатора.

Андрей Репин