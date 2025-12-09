Спор по нижегородскому стадиону «Водник» направили в гражданский суд

Судья Нижегородского райсуда Виктория Урусова-Черняева передала основной спор по судьбе стадиона «Водник» в гражданское судопроизводство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Граждане в коллективном административном иске просили отменить постановление мэра, признавшее объекты стадиона аварийными и подлежащими сносу, а также устранить препятствия в пользовании «Водником».

Представители истцов возражали против рассмотрения дела в гражданском порядке. По словам адвоката Ольги Фоминой, по административному иску органы власти должны доказывать, что они приняли законное решение. А в гражданском деле бремя доказывания незаконности действий администрации ложится на граждан. Однако жители Нижнего Новгорода заведомо процессуально слабее городской власти: они не имеют доступа к переписке чиновников, приходится через суд истребовать многие документы.

Теперь оба коллективных иска по «Воднику» будут рассматривать другие судьи по гражданским делам Нижегородского райсуда. Вчера в гражданское судопроизводство был передан второй спор по «Воднику» в части законности режима повышенной готовности к ЧС. Таким образом судья по административным делам Урусова-Черняева, по сути, вышла из процесса.

Иван Сергеев