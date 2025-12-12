С Олега Сорокина и Элады Нагорной взыскали 1,4 млрд рублей в госказну

Около 1,4 млрд руб. дохода, признанного коррупционным, взыскала прокуратура с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его бывшей супруги Элады Нагорной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 12 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По мнению надзорного органа, Олег Сорокин, используя должностные полномочия, покровительствовал Эладе Нагорной, которой принадлежало 60% доли в уставном капитале ООО «Старт-Строй».

С 2016 по 2022 год организация выплатила Эладе Нагорной дивиденды в сумме свыше 2 млрд 65 млн руб. В связи с этим Олегу Сорокину и его бывшей супруге предъявили иск об обращении этой суммы в доход государства.

Суд удовлетворил иск частично, взыскав более 1,4 млрд руб. По информации «Ъ-Приволжье», из требуемой первоначально суммы вычли налоги, которые ответчица уже уплатила.

Добавим, ранее Генпрокуратура РФ взыскала 1,5 млрд руб. прибыли компании «Инградстрой», где Элада Нагорная была соучредителем. Затем прокуратура Нижегородского района взыскала с нее стоимость доли в компании «Старт-Строй», оцененную в 1 млрд руб.

Сам Олег Сорокин с 2019 года отбывает 10-летний срок за получение взятки, похищение человека и пособничество в превышении полномочий. Его бывшая жена проживает за границей.

Галина Шамберина