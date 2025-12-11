В Сарове умер один из создателей российского ядерного оружия Радий Илькаев

Ученый-ядерщик, бывший директор Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики в Сарове Радий Илькаев умер 10 декабря в возрасте 87 лет.

Радий Илькаев родился родился 9 октября 1938 года в селе Тутура Иркутской области. В 1961 году он окончил Ленинградский государственный университет и начал работу в КБ-11 Министерства среднего машиностроения (РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров).

В официальной биографии Радия Илькаева, опубликованной на сайте госкорпорации Росатом говорится, что с 1961 по 1988 года в ядерном центре он прошел путь от начинающего ученого до ведущего специалиста, начальника теоретического отдела по разработке ядерных зарядов. В это время он сформировался как ученый, внесший крупный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия, и в создание конкретных оружейных систем.

В 1988 году господин Илькаев стал начальником ведущего конструкторского отделения, затем заместителем и первым заместителем главного конструктора. С 1993 года он занимал должность первого заместителя научного руководителя института.

В 1996-2007 года радий Илькаев был директором РФЯЦ—ВНИИЭФ.

С января 2008 года он являлся научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ, а с 2017 по 2025 год — почетным научным руководителем.

