Богородск хочет получить почетное звание «Города трудовой доблести»

Жители и администрация Богородского муниципального округа вышли с инициативой по присвоению Богородску почетного звания «Город трудовой доблести». В областном заксобрании подготовили соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину о чествовании Богородска. Пока в регионе только Нижний Новгород и Дзержинск имеют звания городов трудовой доблести.

Глава МСУ округа Алексей Коротков обосновал идею тем, что основанный в 1923 году Богородск является центром кожевенной промышленности. В годы Великой Отечественной войны богородчане дали фронту десятки тонн кож для подсумков, портупей, кобур и планшетов. Оставшиеся в тылу женщины и подростки сделали десятки тысяч седел и сбруй для кавалерии, на швейных предприятиях изготовили свыше 3 млн рюкзаков и сумок для бойцов. Рембаза №6 (впоследствии ставшая Богородским механическим заводом) на эвакуированном из Брянска оборудовании за годы войны отремонтировала 3,5 тыс. танков, выпустила два бронепоезда на собранные рабочими средства.

Трудовой героизм богородчан в 1941—1945 годах должен быть отмечен, считают в администрации. Алексей Коротков также рассказал, что из 19 тысяч жителей района, ушедших на фронт, живыми вернулись 10 тысяч человек: почти каждый второй погиб.

Заксобрание будет голосовать за направление Владимиру Путину инициативы о присвоении Богородску звания «Город трудовой доблести». Как выяснил «Ъ-Приволжье», по мнению единороссов, в дальнейшем основания для получения почетного статуса также имеются у Арзамаса и Выксы. А Богородску в случае присвоения звания будет легче получить средства благотворителей на ремонт и благоустройство мемориалов и воинских захоронений.

Иван Сергеев