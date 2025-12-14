Министерство науки и высшего образования появится в нижегородском правительстве

В структуре правительства Нижегородской области с 1 января 2026 года появится министерство науки и высшего образования. Ему передадут часть полномочий существующего министерства образования и науки, следует из поправок к проекту бюджета региона на 2026 год.

Здание правительства Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание правительства Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В связи с передачей части функций новому подразделению расходы действующего министерства хотят уменьшить в 2026 году на 3,1 млрд руб.

На материально-техническое оснащение вновь создаваемого министерства науки и высшего образования планируется через управделами выделить еще 5,8 млн руб.

Новое подразделение правительства, в том числе, будет курировать создание ИТ-кампуса «Неймарк»: ведомству переходят расходы на концессионное соглашение по созданию кампуса (3,5 млрд руб. в 2026 году, 4 млрд руб. в 2027 году и 3,9 млрд руб. в 2028 году).

Добавим, действующее министерство образования и науки возглавляет Михаил Пучков. О том, кто возглавит новое подразделение, в правительстве пока не сообщали.

Ирина Швецова