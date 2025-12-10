Орлов исключил сокращение бюджета Екатеринбурга из-за экономической ситуации

Бюджет Екатеринбурга «нет необходимости как-то сильно резать», несмотря на серьезные расходы на оборону страны и восстановление новых территорий, рассказал мэр Алексей Орлов на пресс-конференции. «У нас достаточно устойчивые источники финансирования в виде НДФЛ, налога на землю, налога на имущество, у нас неплохая средняя заработная плата, у нас загружены оборонные предприятия максимально»,— отметил градоначальник.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Господин Орлов добавил, что за пять лет планируемые расходы бюджета Екатеринбурга возросли с 48,8 млрд до 103,6 млрд руб., доходы — с 47,1 млрд до 100 млрд руб. «Это успех, очень серьезный показатель, поэтому мы будем исполнять все взятые на себя социальные обязательства бюджета»,— заверил он. По словам мэра, около 62 млрд руб. направят на социальную сферу, включая повышение заработных плат, создание новых мест в образовательных учреждениях. «Мы вводим новые школы, детские садики, улучшение городской среды, обновление парка общественного транспорта, другие направления. Мы более 10 млрд руб. планируем направить на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, уличено-дорожную сеть»,— добавил он.

Алексей Орлов подчеркнул, что бюджет Екатеринбурга на 2026 год «позволяет говорить о том, что город будет продолжать свое развитие».

Ранее, в конце ноября, губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что на Среднем Урале в 2026 году «ни о каком затягиваний поясов речи не идет», несмотря на непростую ситуацию в экономике. Он заверил, что региональные власти решили увеличить расходы на социальную сферу, строительство дорог, расселение аварийного жилья и замену транспорта. «Если бы мы думали о затягивании поясов, внесен бы был другой бюджет»,— добавил он.

Николай Яблонский, Василий Алексеев