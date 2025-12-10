Глава Екатеринбурга заявил, что берет пример с «самого счастливого мэра» из ХМАО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов стремится брать пример с «самого счастливого мэра России» из Белоярского района (Ханты-Мансийский автономный округ; ХМАО-Югра) Сергея Маненкова, который руководит территорией с 1989 года. «Интересный мужик и самый счастливый мэр нашей страны, он говорил, что первые три срока тяжело, а потом привыкаешь. Его люди любят, он самый счастливый мэр от того, что у него есть понимание с людьми, и они видят результат работы власти. Это идеал, образец народного руководителя, которым хотелось бы быть»,— сказал градоначальник на пресс-конференции.

Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Сергей Маненков Фото: Сайт администрации Белоярского района

Господин Орлов исключил, что пять лет работы в качестве мэра столицы Свердловской области испортили его. «Где-то стал более категоричным, потому что приходится серьезные решения принимать, чуть-чуть в этом плане поменялся, но не слышал внешних оценок о кардинальных изменениях»,— добавил мэр. По словам Алексея Орлова, с февраля 2021 года, когда депутаты гордумы утвердили его градоначальником, он пытался слышать людей. «Хоть ты и понимаешь, что человек несет непонятно что, но это наш житель, и с ним надо пообщаться, как минимум его выслушать, постараться словом помочь, действием, но чтобы люди чувствовали, что власть о них заботится»,— сказал он.

В сентябре 2024 года Сергей Маненков отпраздновал 35 лет со дня вступления в должность главы Белоярского района, в октябре 2025-го депутаты местной думы вновь поддержали его переизбрание на новый, девятый срок. «Приехал молодым романтиком на нашу территорию и вот уже 45 лет, как тружусь на благо развития родного Белоярского. Полюбил эту землю и людей, одержимых мечтой о светлом будущем. Судьба сурового края стала моей судьбой. Я очень счастливый человек»,— отметил господин Маненков.

В состав Белоярского района входят 12 населенных пунктов. Как следует из данных Тюменьстата, на начало 2025 года в муниципалитете проживали 28 286 человек, в 2024-м — 28 489, в 2023-м — 28 798. В 2024 году президент Владимир Путин подписал закон о включении территории в границы Арктической зоны РФ (АЗРФ). В 2025-м район был внесен в перечень опорных агломераций АЗРФ. Доходы местного бюджета на 2025 год планируются в размере 5 млрд 684 млн руб., расходы — в объеме 5 млрд 867 млн руб.

Николай Яблонский, Василий Алексеев