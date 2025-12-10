Орлов: Екатеринбург не будет полностью запрещать электросамокаты

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что власти не намерены полностью запрещать передвижение на электросамокатах по городу.

«Мы не пошли по пути попыток полного запрета, потому что опыт Перми показал, когда запретили электросамокаты, появились электровелосипеды. Это еще опаснее на самом деле. Мы пошли по пути договоренностей с кикшеринговыми компаниями»,— пояснил мэр.

Он напомнил, что в прошлом году была создана рабочая группа, в рамках которой с кикшеринговыми компаниями договорились о том, что какие городские локации нельзя использовать для езды на электросамокатах, а где необходимо ограничить скоростной режим. «Результаты есть. Количество инцидентов с самокатами в этом году гораздо меньше. Про полный запрет мы не говорим, потому что это не в наших полномочиях»,— сказал Алексей Орлов.

Ранее против запрета на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Екатеринбурге выступил губернатор Свердловской области Денис Паслер. «Сегодня самокаты, завтра появится новая техника, все ограничить вряд ли возможно. Нужно думать о системной и организованной работе»,— сказал глава региона на пресс-конференции.

В Екатеринбурге в 2026 году сократят число электросамокатов, доступных для аренды, на 3–4 тыс., сообщил 9 декабря на заседании гордумы директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Ощепков. По его словам, в 2025 году на улицах уральской столицы было около 17 тыс. самокатов.

Николай Яблонский