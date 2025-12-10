Орлов: медиаэкран уберут на время обновления ул. Вайнера и вернут обратно

Медиаэкран в Екатеринбурге демонтируют на время реконструкции ул. Вайнера в 2026 году и затем вернут на пешеходную улицу, рассказал мэр Алексей Орлов на пресс-конференции. Градоначальник подчеркнул, что медиаэкран «стоит на своем месте, но при разработке проекта реконструкции необходимо, чтобы он смотрелся очень гармонично, не как инородное тело».

Медиаэкран на ул. Вайнера в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Медиаэкран на ул. Вайнера в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«По-разному жители к нему относятся, кто-то говорит, что золота многовато, но в целом жители и гости довольны, какая изюминка. Вполне возможно, что мы найдем компромиссное решение, чтобы это смотрелось гармонично — отреставрированная улица и экран. Это фишечка, которую знают во всей стране, которую полюбили многие наши жители»,— сказал господин Орлов.

Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на запущенное состояние ул. Вайнера, поврежденную плитку и отсутствие освещения. Не всех устраивает и медиаэкран, который к 300-летию Екатеринбурга установила компания «Сима-ленд». В августе на заседании заксобрания Свердловской области депутаты назвали ул. Вайнера одним из опасных мест в Екатеринбурге, в котором подростки совершают разные правонарушения. В августе глава Среднего Урала Денис Паслер поручил Алексею Орлову благоустроить пешеходную улицу и призвал местный бизнес принять участие в ее обновлении. «Улица Вайнера — визитная карточка Екатеринбурга. К сожалению, я часто слышу жалобы на ее "убитое" состояние и небезопасность»,— сообщил тогда господин Паслер.

Николай Яблонский, Василий Алексеев