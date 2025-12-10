Орлов: суд обязал владельца усадьбы Харитонова-Расторгуева восстановить объект

Суд обязал Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) привести в порядок усадьбу Харитонова-Расторгуева в Екатеринбурге и установил конкретные сроки для проведения работ, заявил мэр Алексей Орлов на пресс-конференции. «Мы попыток делали не одну, даже за мои пять лет было несколько письменных обращений в адрес Министра культуры РФ с просьбой передать этот объект в собственность субъекта или муниципалитета. У нас там находится Дворец детского творчества, и в течение пяти лет большой зал там мы не используем, потому что он в аварийном состоянии, и находится в нем опасно»,— подчеркнул градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьбу Харитонова-Расторгуева в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Усадьбу Харитонова-Расторгуева в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Орлов добавил, что властям необходимо использовать все рычаги для изъятия объектов культурного наследия (ОКН) у тех собственников, кто не занимается их восстановлением. «Здания, которые являются украшением города, и могли бы долгие годы служить, необходимо вовлекать в оборот. Если не планирует собственник что-то делать с этим зданием, надо его понуждать, обращаться в суд и находить нового владельца»,— отметил мэр.

Харитоновский парк был создан в 1826 году как английский сад усадьбы купцов Харитоновых-Расторгуевых. Площадь территории составляет 7 га. В парке есть пруд с двумя насыпными островками, беседка-ротонда и усадьба Харитоновых-Расторгуевых — одного из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII—XIX веков. С 1937 года здание использовалось как Дворец пионеров, впоследствии — как Дворец творчества детей и молодежи.

Ранее, в сентябре, глава Свердловской области Денис Паслер заявил о намерении властей забрать усадьбу с прилегающим парком из собственности АУИПИК. Он подчеркнул, что договорился с Алексеем Орловым перестать платить за аренду и содержание объекта, что обходится городскому бюджету в 44 млн руб. в год. Господин Паслер заверил, что объект может быть передан городу или области, когда собственники «увидят, что им придется потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление» в связи с решением суда. «Мы их обяжем судебно, когда им будет тяжело реализовывать то, что мы им обяжем, после этого они будут говорить по-иному»,— сказал врио губернатора.

В октябре о плохом состоянии усадьбу Харитонова-Расторгуева министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину сообщил глава глава компании Prinzip Геннадий Черных.

Николай Яблонский, Василий Алексеев