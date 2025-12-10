Власти Екатеринбурга планируют создать в Академическом промзону за ЕКАД

В Академическом районе Екатеринбурга планируется создать промышленную зону за Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД), рассказал глава города Алексей Орлов на встрече с руководителями СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

«За ЕКАД есть большая территория для освоения. Мы ее рассматриваем как территорию для создания рабочих мест. Уже есть предложения от инвесторов, они заложены в стратегию»,— сказал он. По его словам, там могут появиться предприятия в сфере логистики или промышленного производства.

Алексей Орлов признал, что в Академическом районе, в котором уже проживает порядка 120 тыс. человек, не хватает рабочих мест, поэтому они вынуждены ездить в центр города на работу.

«У нас есть стратегический план развития города до 2045 года. И в каждом районе есть отдельная стратегия развития территорий именно в привязке к созданию новых рабочих мест»,— добавил он. Мэр напомнил, что Екатеринбург развивается, как высокотехнологичный город. «Это и IT, и медицина, и сервисные услуги. Планы есть в каждом районе. Я думаю, что результаты, особенно по Академическому будут заметны в ближайшие пять лет»,— подчеркнул господин Орлов.

Николай Яблонский