Орлов: стоимость развязки у «Калины» в Екатеринбурге достигла 9 млрд рублей

Дорожную развязку у концерна «Калина» планируется достроить до конца 2026 года, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с главными редакторами городских СМИ. По его словам, итоговая стоимость объекта составит 9 млрд руб. «Стоимость выросла, скрывать не буду. Но это уже окончательная стоимость»,— уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство автомобильной развязки около концерна "Калина"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Строительство автомобильной развязки около концерна "Калина"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы полностью на следующий год обеспечены деньгами областного и муниципального бюджетов, чтобы завершить этот объект. И постараемся до конца 2026 года эту работу выполнить на 100%. Темпы работ субподрядных организаций и наличие финансирования позволяет надеяться, что мы эту задачу выполним»,— сказал господин Орлов, добавив, что на 80% объект уже реализован.

Мэр напомнил, что проектная документация была разработана в 2014 году, но к работам удалось приступить только в 2021 году. «Возникло очень много нюансов уже в начале реализации проекта. Сколько появилось новых сетей? Это не было учтено ни в одном проекте. Это сроки, это деньги, чтобы вынести сети»,— пояснил Алексей Орлов.

Глава города рассказал, что хотя у генерального подрядчика достаточно серьезные проблемы, связанные с банкротством, власти Екатеринбурга нашли возможность не расторгать договор, чтобы не пришлось консервировать объект и затягивать сроки. По словам господина Орлова, теперь каждую неделю стройку посещают представители прокуратуры.

Строительство развязки длиной 9,85 км началось в 2021 году, работы проводила компания «АльмакорГруп», однако позднее в отношении нее началась процедура банкротства из-за долгов перед кредиторами.

Николай Яблонский