Мэр Екатеринбурга заявил о старте в 2026 году подготовки к проектированию метро

Власти Екатеринбурга начнут «вплотную заниматься технико-экономическим обоснованием» (ТЭО) в 2026 году для выхода на проектирование второй линии метрополитена, что станет «первым этапом к строительству второй ветки», рассказал мэр Алексей Орлов на пресс-конференции. Градоначальник пояснил, что сотрудники администрации готовят техническое задание и определяют все параметры, чтобы объявить конкурс на ТЭО. «У нас были представители "Московского Метростроя" не раз в 2025 году, мы проезжали с ними полностью по трассе, в метро, в депо, были везде. Есть четкое понимание, как двигаться в этом направлении»,— заверил мэр.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Орлов отметил, что власти Екатеринбурга рассчитывают на федеральную поддержку при реализации проекта второй ветки метро, на которую можно претендовать при пассажиропотоке в 140-150 тыс. человек в метрополитене. По данным мэра, подземный вид транспорта на сегодня ежедневно используют 160 тыс. гостей и жителей города. «Надеюсь, что эта мечта мечтой не останется. Нагрузка на метрополитен сегодня очень серьезная»,— подчеркнул он.

Алексей Орлов добавил, что власти также зарезервировали землю под вторую ветку метро в Екатеринбурге. «Ничего там кроме метро не будет, мешать его строительству»,— заверил градоначальник.

Ранее, в октябре, губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что проектирование второй ветки метрополитена в Екатеринбурге учли в проекте регионального бюджета, но про само строительство пока говорить рано. В его предвыборной программе говорилось, что для создания второй линии метрополитена нужно в течение двух лет подготовить ТЭО, после чего начать проектирование новых веток. Строительство одной станции оценивалось в 35-40 млрд руб.

