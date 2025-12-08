Главные новости за 8 декабря. Сочи

Попытка запуска нового паромного сообщения между Трабзоном и Сочи 6 ноября завершилась для оператора линии убытками, которые компания оценила примерно в 90 тыс. долларов. Паром Sea Bridge, вышедший из Турции вечером 5 ноября, так и не получил разрешение на швартовку в сочинском порту и был вынужден вернуться в Трабзон после более чем двух суток ожидания на рейде.

Сочи завершает 2025 год на фоне значимого снижения предложения квартир и апартаментов, запланированных к сдаче в 2025 году. В декабре на рынке доступно 1,9 тыс. объектов, тогда как в январе покупателям предлагалось 3122 варианта. Сокращение за год составило 41%.

Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» продолжают восстановление оползневого участка трассы А-147 Джубга — Сочи на 156-м километре в районе Нижнего Учдере. Работы направлены на ликвидацию последствий оползня и приведение дороги к нормативным эксплуатационным характеристикам.

В Лазаревском районе Сочи поздним вечером 7 декабря произошла авария с участием рейсового автобуса. По информации полиции Кубани, около 23:30 59-летний водитель автобуса «МАЗ» допустил наезд на припаркованную с правой стороны по ходу движения фуру с прицепом.

Полиция Туапсе установила личность мужчины, разрисовавшего памятник Владимиру Ленину в центральной части города. Участковые уполномоченные продолжают дополнительную проверку обстоятельств произошедшего.

В Сочи сотрудники ЮРПСО МЧС России обнаружили и вывели из лесного массива двух туристок, заблудившихся на спуске с горы Большое Псеушхо. Женщины, проживающие в Сочи, накануне вечером отстали от основной группы и, отклонившись от маршрута, потеряли ориентир. Связи с ними не было, о случившемся в экстренные службы сообщил супруг одной из участниц похода.