В Сочи автобус столкнулся с припаркованной фурой

В Лазаревском районе Сочи поздним вечером 7 декабря произошла авария с участием рейсового автобуса. По информации полиции Кубани, около 23:30 59-летний водитель автобуса «МАЗ» допустил наезд на припаркованную с правой стороны по ходу движения фуру с прицепом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. Повреждения получили только транспортные средства.

Сейчас проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

С начала года в Краснодарском крае произошло более 590 ДТП, в которых погибли 22 несовершеннолетних. В результате аварий пострадали 5,8 тыс. человек.

Полиция отметила, что большинство происшествий происходят из-за нарушений ПДД, а не из-за технических неисправностей. Основные причины — использование мобильных телефонов за рулем, проезд на красный свет, вождение в состоянии усталости или опьянения, превышение скорости и отсутствие ремней безопасности.

В Краснодаре выявили 29 опасных участков дорог. Полный список будет готов к концу года. ГИБДД провела работы на 57 аварийных местах: 18 на федеральных трассах, 14 на региональных и 25 на местных. В 24 местах работы завершены частично.

По итогам девяти месяцев этого года выявили 13 аварийных участков на федеральных дорогах, три на региональных и 14 на местных. Специалисты изучают причины частых аварий в этих местах.

В целом за 2024 год в Краснодарском крае нашли 91 аварийное место: 28 на дорогах «Черноморье», четыре — «Тамань», пять — «Автодор», 19 на региональных и 35 на местных дорогах.

Мария Удовик