Предложение новостроек в Сочи к декабрю упало на 41%

Сочи завершает 2025 год на фоне значимого снижения предложения квартир и апартаментов, запланированных к сдаче в 2025 году. По данным агентства «ОНИКС-Недвижимость», в декабре на рынке доступно 1,9 тыс. объектов, тогда как в январе покупателям предлагалось 3122 варианта. Сокращение за год составило 41%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Максимальный объем предложения, зафиксированный в начале года, постепенно снижался по мере приближения сроков ввода объектов. К декабрю рынок вышел на минимальные значения. Особенно заметно уменьшение коснулось сегмента апартаментов: их число сократилось почти вдвое — с 1,5 тыс. до 768 лотов.

Сократились и компактные форматы. Количество студий снизилось с 663 до 291, однокомнатных — с 1,1 тыс. до 924, двухкомнатных — с 1,2 тыс. до 540. В более крупных сегментах также наблюдается сокращение: трехкомнатных объектов стало меньше со 140 до 88, многокомнатных — с 17 до 13.

В течение года рынок показывал кратковременные периоды роста: в апреле предложение достигало 2008 объектов, в июле — 2048. Однако эти всплески не повлияли на общий нисходящий тренд. После августа, когда в продаже оставалось 1,6 тыс. лотов, объем предложения стабильно снижался. В сентябре наблюдалось временное восстановление до 1,8 тыс. объектов, но к декабрю снижение вновь продолжилось.

По словам эксперта «ОНИКС-Недвижимость» Марины Мальцевой, в 2025 году покупатели ориентировались на проекты с небольшим сроком ожидания и высоким уровнем готовности. Особенно активно приобретались студии и однокомнатные квартиры, традиционно считающиеся наиболее ликвидными.

По оценке эксперта, сокращение предложения в декабре отражает итоговые настроения рынка. Новые проекты, появлявшиеся весной и осенью, быстро находили покупателя, что формировало общее снижение доступных вариантов. Мальцева считает, что такая динамика может стать фактором для возможного повышения цен в начале 2026 года, прежде всего в сегментах компактного жилья.

Для покупателей ситуация означает ужесточение конкуренции за ликвидные объекты. Предложение новостроек со сдачей в 2025 году продолжает уменьшаться, и тем, кто планирует покупку в ближайшие месяцы, эксперты рекомендуют не откладывать решение.

Мария Удовик