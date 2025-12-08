В Сочи спасли заблудившихся на горе Большое Псеушхо двух туристок

В Сочи сотрудники ЮРПСО МЧС России обнаружили и вывели из лесного массива двух туристок, заблудившихся на спуске с горы Большое Псеушхо. Женщины, проживающие в Сочи, накануне вечером отстали от основной группы и, отклонившись от маршрута, потеряли ориентир. Связи с ними не было, о случившемся в экстренные службы сообщил супруг одной из участниц похода.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По информации пресс-службы ЮРПСО МЧС России, спасатели оперативно организовали поисковые мероприятия. Заблудившихся женщин нашли и сопроводили к транспортному средству, после чего на внедорожнике МЧС доставили в город. Медицинская помощь им не понадобилась.

Случай произошел на фоне серии недавних инцидентов в горах и пригородных районах Сочи. Ранее спасатели эвакуировали с Большого Фиштинского ледника мужчину, получившего тяжелые травмы после падения в трещину ледника. Пострадавшего доставили в медучреждение на вертолете.

Накануне еще один вызов поступил из поселка Дагомыс, где 48-летняя женщина упала с крутого обрыва во время отдыха. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшей, оказали первую помощь и эвакуировали ее из труднодоступного участка.

«Ъ-Сочи» писал, что спасатели МЧС России ищут пропавшего жителя Краснодара в районе горы Тыбги, расположенной недалеко от Сочи. Для обследования территории с воздуха сегодня утром из Сочи вылетел спасательный вертолет.

Мария Удовик