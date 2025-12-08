Неудавшийся заход в Сочи обошелся паромной линии Seabridge в 90 тысяч долларов

Попытка запуска нового паромного сообщения между Трабзоном и Сочи 6 ноября завершилась для оператора линии убытками, которые компания оценила примерно в 90 тыс. долларов, рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян. Паром Sea Bridge, вышедший из Турции вечером 5 ноября, так и не получил разрешение на швартовку в сочинском порту и был вынужден вернуться в Трабзон после более чем двух суток ожидания на рейде.

Регулярное сообщение между Трабзоном и Сочи существовало с 1993 года, однако было прекращено в 2011-м после сокращения пассажирских и грузовых перевозок. Попытки возобновления маршрута предпринимались неоднократно, однако городские власти Сочи указывали на неподготовленность порта, отсутствие инфраструктуры для досмотра и риски перегрузки дорожной сети. Дополнительным барьером стало требование о прохождении согласований согласно Указу № 502, предусматривающему разрешение ФСБ для захода иностранных судов.

Весной 2025 года проект снова вернулся к обсуждению, а летом Росморречфлот выдал разрешение на организацию линии Seabridge. В октябре судно прошло пробный рейс, однако заход в порт был отклонен. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сочинский порт технически не готов к обработке таких судов, особенно при перевозке большого числа автомобилей.

Перевозчик настаивал, что линия предназначена исключительно для пассажиров и легковых машин, не предполагая грузовых операций. Организаторы проекта подчеркивали его туристическую направленность и значимость для экономических связей между двумя городами.

В среду, 5 ноября, Sea Bridge покинул Трабзон с 20 пассажирами на борту и утром 6 ноября прибыл к акватории Сочи, где должен был ожидать разрешения на заход. Однако, по данным компании, доступ в порт в этот день был невозможен из-за проведения морских учений. Судно провело на внешнем рейде свыше 40 часов, после чего получило разрешение лишь на вход во внутренние воды РФ, но не на швартовку.

В субботу, 8 ноября, паром был вынужден развернуться и взять курс обратно в Трабзон. Пассажирам была обеспечена доставка в пункты назначения за счет перевозчика. В ходе инцидента оператор понес значительные затраты на содержание судна в море, обеспечение пассажиров и организационные издержки, которые компания оценила примерно в 90 тыс. долларов.

После случившегося в Сочи вновь подтвердили, что инфраструктура морского порта не рассчитана на обслуживание грузопассажирских судов: отсутствуют мобильные инспекционно-досмотровые комплексы, а маршруты транспорта от порта проходят через загруженные центральные районы. Вторую попытку назначили на 8 декабря, однако сегодня стало известно, что рейс перенесли минимум на неделю из соображений безопасности.

Мария Удовик