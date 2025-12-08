Полиция Туапсе установила личность мужчины, повредившего памятник Ленину

Полиция Туапсе установила личность мужчины, разрисовавшего памятник Владимиру Ленину в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства курорта.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент привлек внимание после появления в местных соцсетях видеозаписи, на которой неизвестный с помощью баллончика наносит рисунки на постамент монумента. Публикация вызвала активное обсуждение среди жителей, многие из которых осудили поведение злоумышленника.

Сотрудники отдела МВД России по Туапсинскому району просмотрели ролик и в ходе мониторинга сети определили личность нарушителя. Им оказался 40-летний житель Республики Крым. Полицейские задержали правонарушителя на одной из улиц города и оформили в отношении него административный материал по статье о мелком хулиганстве.

По информации регионального управления МВД, задержанный помещен в спецучреждение. Участковые уполномоченные продолжают дополнительную проверку обстоятельств произошедшего.

Мария Удовик