Восстановление оползневого участка трассы А-147 планируют завершить до января

Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» продолжают восстановление оползневого участка трассы А-147 Джубга — Сочи на 156-м километре в районе Нижнего Учдере. Работы направлены на ликвидацию последствий оползня и приведение дороги к нормативным эксплуатационным характеристикам, сообщает пресс-служба ФКУ.

По информации «Черноморья», на объекте уже выполнено бетонирование шести из одиннадцати ростверков на буронабивных сваях. Подготовлены четыре секции будущей подпорной стены. Движение транспорта на время строительства организовано по реверсивной схеме. При устойчивой погоде завершить мероприятия и восстановить движение в штатном режиме планируется до конца этого года.

На этом участке трассы аналогичные аварийно-восстановительные работы проводились в 2021–2022 годах. Тогда на соседнем стометровом отрезке было погружено 64 буронабивные сваи в составе шести ростверков и возведена подпорная стена по всей длине проблемной зоны. В ходе работ дорожники скорректировали проект, чтобы сохранить произрастающую здесь краснокнижную пицундскую сосну. Реликтовое дерево и сегодня остается на прежнем месте у обочины.

Параллельно завершаются восстановительные мероприятия в районе Хосты на 189-м километре трассы. Здесь специалисты завершили основные земляные работы и заняты устройством водосточных лотков и обратной засыпкой грунта. В декабре на двух полосах начнется укладка слоев дорожной одежды. Открыть движение в полном объеме, при условии благоприятной погоды, планируется к концу февраля 2026 года.

Мария Удовик