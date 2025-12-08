Продление ареста бизнесмена Шевырева и повышение тарифов ЖКХ в Татарстане до 18,2%

Советский суд Казани продлил арест основателю «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву до 14 февраля 2026 года по делу о покушении на невестку. Бизнесмен просил домашний арест, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Пострадавшая Ирина Шевырева второй раз выступила в суде против продления ареста своего свекра, заявив о недоумении и возмущении происходящим.

В 2026 году в Татарстане тарифы на ЖКХ вырастут до 18,2%. Повышение пройдет в два этапа: с января — на 1,7%, с октября в большинстве сельских районов — до 13,4%, в 24 городах и 49 поселках — до 18,2%.

Супругу основателя «Волгадорстроя» Светлану Миннуллину привлекли к делу о банкротстве мужа в качестве соответчика. Финансовый управляющий требовал раскрыть информацию об имуществе и сделках. Ранее суд отменил арест на ее имущество после предъявления брачного договора от 2001 года. Айрат Миннуллин сейчас находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве на 2,4 млрд руб.

В Татарстане только 22,8% семей могут позволить себе покупку в кредит автомобиля стоимостью 1,3 млн руб. По этому показателю республика заняла 18-е место в стране. В Чувашии такой автомобиль доступен 12,7% семей, в Марий Эл — 12,5%.

Татарстан занял второе место по доле IT-ипотеки в ноябре — 2,9% от общего объема льготных программ, уступив только Ярославской области. По сравнению с октябрем спрос на IT-ипотеку по стране снизился почти на треть.

Татарстан вошел в число регионов с высоким уровнем негативных упоминаний о девелоперах. Республика разделила четвертое место с Москвой — в обоих регионах 35% застройщиков упоминаются в негативном контексте. 45% таких материалов касаются внимания правоохранителей к собственникам.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил о низкой культуре оплаты проезда на трассе М-12 «Восток». По его словам, заметная часть водителей пытается проехать бесплатно на участках от Владимирской области до Татарстана.

В Татарстане переименовали 29-километровый участок федеральной трассы М-7 «Волга». Отрезок теперь носит название Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».

Анар Зейналов