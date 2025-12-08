Арест бизнесмена Станислава Шевырева продлили до 14 февраля

Советский суд Казани продлил арест казанского бизнесмена-дорожника Станислава Шевырева по делу о покушении на свою невестку Ирину Шевыреву до 14 февраля 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арест казанского бизнесмена продлили до 14 февраля 2026 года.

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ Арест казанского бизнесмена продлили до 14 февраля 2026 года.

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ

Сегодня Советский суд Казани рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения основателю «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву.

Защита предпринимателя настаивала, что мотив и доказательная база до сих пор в полном объеме не была представлена следствием. Адвокат также отметил, что загранпаспорт обвиняемого и так находится у следствия, поэтому он не сможет покинуть территорию РФ при нахождении на домашнем аресте.

Сам Станислав Шевырев также несколько раз выступил во время заседания, отмечая свою невиновность и проблемы со здоровьем. В частности, гипертонию, из-за которой ему несколько раз становилось плохо в СИЗО. Он просил суд поместить его под домашний арест.

Помимо бизнесмена и его защиты, на заседании против продления его ареста выступила также сама пострадавшая — Ирина Шевырева. Она появилась на череде судебных заседаний во второй раз.

«События 14 октября нанесли тяжкий вред моему здоровью, а то, что происходит сейчас, вызывает у меня недоумение и возмущение и никак не способствует моему выздоровлению», — сказала потерпевшая.

В итоге суд ходатайство следствия о продлении ареста бизнесмена удовлетворил.

14 октября 2025 года рядом с гимназией № 94 на улице Восстания произошло покушение на Ирину Шевыреву. Видео нападения быстро распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как нападавший поджидал женщину у ее автомобиля и нанес удары ножом в шею. Женщину госпитализировали, и она выжила.

Помимо свекра потерпевшей, под стражей ранее находился и ее муж, однако в октябре его предельный срок ареста закончился, а следователи не обращались с новым заявлением о его продлении. Его также подозревали в организации нападения на свою жену.

Влас Северин