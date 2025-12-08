В Татарстане 22,8% семей могут позволить себе покупку в кредит и содержание нового автомобиля стоимостью около 1,3 млн руб., следует из рейтинга доступности авто, опубликованного РИА Новости.

Позволить себе недорогой автомобиль могут 22,8% татарстанских семей

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По этому показателю республика заняла 18-е место в стране. При покупке более дорогого автомобиля средней стоимости (около 2,9 млн руб.) доля семей, способных взять такой кредит и содержать машину, снижается до 6,4%.

В соседней Чувашии недорогой автомобиль доступен 12,7% семей, средний — 2,9%. В Марий Эл — 12,5% и 3,7% соответственно. Эти республики заняли 62 и 64 места среди российских регионов.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (57,8% людей могут позволить недорогой автомобиль, 29,1% — автомобиль средней стоимости), Чукотский автономный округ (49,4% и 25,2%) и Магаданская область (44,8% и 20,2%).

В среднем по России в 2025 году купить в кредит и содержать бюджетный новый автомобиль могли 20,5% семей. Оценка основывалась на распределении зарплат по регионам и учитывала ежемесячные платежи при первоначальном взносе 20% и сроке кредита три года, а также все затраты на владение машиной — страховки, топливо, обслуживание, налоги, парковки и другие расходы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за десять месяцев продали 49,6 тыс. легковых машин.

Анна Кайдалова