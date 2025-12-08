В 2026 году в Татарстане тарифы на коммунальные услуги вырастут до 18,2%

В следующем году в Татарстане ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до 18,2%. Соответствующий проект указа раиса республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Повышение будет проводиться в два этапа. С января рост составит 1,7% для всех районов республики. С октября тарифы в большинстве сельских районов поднимутся до 13,4%, а для 24 городов, 17 поселков городского типа и 32 сельских поселений — до 18,2%.

Индексация рассчитана с учетом прогнозируемой стоимости тепла, воды, электроэнергии, услуг по обращению с отходами, особенностей жилого фонда и числа потребителей в конкретных муниципалитетах. Указ вступит в силу через десять дней после его официальной публикации.

Анна Кайдалова