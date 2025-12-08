Глава «Автодора» указал на низкую культуру оплаты проезда на трассе М-12
На трассе М-12 «Восток», соединяющей Москву с Казанью, фиксируется низкая культура оплаты проезда. Об этом «Ъ» сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По его словам, заметная часть водителей на отдельных участках магистрали продолжает пытаться проехать бесплатно, и эта проблема проявляется начиная с Владимирской и Нижегородской областей и далее в сторону Татарстана.
Господин Петушенко отметил, что формирование устойчивой привычки оплачивать поездки требует большего времени, несмотря на то что участок М-12 до Казани открыт уже два года. Быстрее этот процесс идет на дорогах с пунктами взимания платы — например, на новом отрезке Дюртюли — Ачит.