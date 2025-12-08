В Татарстане 35% девелоперов имеют проблемы с репутацией

Татарстан вошел в число регионов с высоким уровнем негативных упоминаний о собственниках девелоперских компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Avagard.

Республика разделила четвертое место с Москвой — в обоих регионах 35% девелоперов упоминаются в негативном контексте в поисковой выдаче.

Лидером рейтинга стала Воронежская область, где 59% компаний связаны с негативными публикациями. Следом идут Самарская область (47%) и Удмуртия (38%).

Согласно исследованию, 45% негативных материалов касаются внимания правоохранительных органов к собственникам, 40% — нелегального дохода, 25% — жалоб на качество строительства, 19% — финансовых проблем. При этом не менее трети таких публикаций содержат недоказанные обвинения.

