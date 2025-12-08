В Татарстане в ноябре 2025 года доля «IT-ипотеки» составила 2,9% от общего объема льготных ипотечных программ, следует из материалов сервиса Сбербанка «Домклик».

Татарстан лидирует по спросу на IT-ипотеку в ноябре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По этому показателю республика заняла второе место, уступив только Ярославской области (4,8%). За Татарстаном следует Новосибирская область (2,1%).

По сравнению с октябрем спрос на «IT-ипотеку» по стране в целом снизился почти на треть. По этой программе россияне в прошлом месяце взяли кредиты на 3,9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что ИТ-специалисты Татарстана взяли ипотек на 36 млрд руб.

Анна Кайдалова