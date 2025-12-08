Супругу владельца «Волгадорстроя» привлекли к делу о банкротстве

Супругу основателя ООО «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина привлекли к делу о его банкротстве в качестве соответчика. Финансовый управляющий требовал от обоих раскрыть информацию об имуществе и сделках. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Супругу Айрата Миннуллина привлекли к делу о его банкротстве

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В начале декабря суд привлек Светлану Миннуллину к делу в качестве соответчика и отложил рассмотрение заявления до 20 января 2026 года. Однако сегодня заявление было отклонено судом.

Финансовый управляющий Айрат Галимов требовал от Айрата Миннуллина и его супруги Светланы Миннуллиной предоставить документы о недвижимости, счетах, сделках за последние три года, а также сведения о кредиторах и дебиторской задолженности. Также управляющий просил информацию о наличии криптовалюты, имущества за рубежом и двойного гражданства.

Ранее финансовый управляющий пытался наложить арест на имущество супруги должника. 13 ноября суд принял обеспечительные меры в отношении недвижимости, денежных средств и транспортных средств Светланы Миннуллиной. Среди объектов — жилой дом 164 кв. м в деревне Дятлово, несколько участков в Рождествено Лаишевского района, четыре квартиры, нежилое помещение на проспекте Ибрагимова, квартира с двумя парковочными местами на Меридианной и земельный участок под «Пражским клубом» в Казани.

Однако 24 ноября суд отменил обеспечительные меры. Госпожа Миннуллина представила брачный договор от 13 сентября 2001 года, согласно которому все имущество, нажитое во время брака, является ее собственностью.

12 ноября 2025 года Вахитовский районный суд Казани отправил предпринимателя в СИЗО до 6 января 2026 года. Его подозревают в мошенничестве и растрате на 2,4 млрд руб. при строительстве участка трассы М-12 Дюртюли — Ачит. 5 декабря суд оставил меру пресечения без изменений.

В сентябре 2025 года в отношении Айрата Миннуллина была введена процедура реструктуризации долгов. В апреле 2025 года ООО «Волгадорстрой» было признано банкротом. Кредиторы требуют с основателя дорожной компании около 7 млрд руб.

