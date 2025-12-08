В Татарстане участок трассы М-7 переименовали в Р-243

В Татарстане переименовали 29-километровый участок федеральной трассы М-7 «Волга». Отрезок от км 0+000 до км 28+916 теперь официально носит название Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», подъезд к Ижевску и к трассе М-12 «Восток». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Переименование участка произошло в соответствии с распоряжением Федерального дорожного агентства.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», на балансе которого находится данный участок, отвечает за строительство, ремонт и содержание федеральных трасс в пяти регионах — Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и Ульяновской области. Общая протяженность дорог, которыми управляет учреждение, превышает 2,6 тыс. км. Организация обеспечивает их функционирование, включая обслуживание дорожных сооружений и организацию.

Анна Кайдалова