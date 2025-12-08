За благоустройством «Спартаковца» будет следить сотрудник РАН

Министерство культуры РФ выдало разрешение на право проведения археологических полевых работ на территории стадиона «Спартаковец» в Ярославле сотруднику Института археологии РАН. Об этом сообщается в ответе службы охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области градозащитнице Ольге Мазановой. Госпожа Мазанова опубликовала ответ на своей странице «ВКонтакте».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году стартовало благоустройство стадиона. Перед началом работ был рассмотрен раздел об обеспечении сохранности ОКН «Культурный слой города Ярославля» и «Стрелка — место основания города Ярославля» при проведении работ.

В документации указывалось, что земляные работы будут проводить либо в чаше стадиона, либо на его склонах. И те, и другие неоднократно подрезались, в том числе для устройства трибун.

«По мнению разработчика, на этих участках культурный слой либо отсутствовал, либо был уничтожен в результате хозяйственной деятельности, осуществлявшейся в советское время, в связи с чем на данных участках возможно проведение и демонтажа существующих конструкций без проведения археологических полевых работ»,— пояснили в службе охраны ОКН.

В качестве основной меры по обеспечению сохранности ОКН признаны археологические наблюдения. Общая площадь наблюдения составит 2 тыс. кв. м. В случае выявления участков с неповрежденным культурным слоем исследование продолжится в соответствии с методикой проведения археологических раскопок и на основании открытого листа. Разрешение на проведение археологических работ было выдано 21 ноября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что реконструкция стадиона планируется на средства Сбербанка. Объем инвестиций — 300 млн руб. Проект благоустройства предполагает появление двух спортивных полей с беговыми дорожками по периметру, сцены и трибун с защитным навесом, игрового комплекса со скалодромом, а также батутами и горками. Для спортсменов оборудуют площадку для воркаута.

Алла Чижова