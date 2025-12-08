В Большесельском округе ввели карантин по трихинеллезу

На земельном участке на территории Большесельского отделения Ярославской региональной общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов» ввели карантин в связи с выявлением трихинеллеза у дикого животного. Соответствующий приказ подписал и. о. руководителя государственной ветеринарной службы Ярославской области Денис Богданов.

Карантин ввели до 28 ноября 2026 года. Эпизоотическим очагом определена территория земельного участка радиусом 100 метров. Там запрещается охота на восприимчивых животных. Исключение — охота в целях регулирования численности животных.

Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе 5 км. Оттуда запрещен вывоз восприимчивых животных, за исключением тех, что вывозятся на убой. Также накладывается запрет на проведение ярмарок и выставок с животными.

Трихинеллез — заболевание, вызываемое личинками нематоды рода Trichinella, передающимся человеку при употреблении зараженного мяса. Медведи — основные носители трихинелл в дикой природе.

Алла Чижова