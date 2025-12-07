Главные новости за выходные 6–7 декабря

Госдеп США сообщил об итогах визита американской делегации в Москву. Стороны обсудили результаты встречи спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным.

В ночь на 6 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «с завтрашнего дня и в течение недели» армия Украины «ощутит на себе жесткий ответ» за удар БПЛА по одному из небоскребов в комплексе «Грозный-Сити». Днем он сообщил о поражении более 60 целей на Украине в ответ на атаку по Грозному.

Глава МИД Турции Хакан Фидан 6 декабря сообщил, что страна передала России и Украине опасения по поводу атак на суда в Черном море. Министр обсудил этот вопрос с министрами иностранных дел России и Украины.

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что новый безопасный конфайнмент (саркофаг) на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности, включая локализацию. Как напомнило агентство, в феврале саркофаг был «серьезно поврежден в результате удара беспилотника».

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут испытывать ядерное оружие и системы его доставки наравне с другими странами. Он также напомнил, что власти Соединенных Штатов намерены модернизировать ядерную триаду.

7 декабря под контроль российских войск перешли населенные пункты Ровное в ДНР и Кучеровка в Харьковской области Украины. Кучеровку заняли подразделения группировки войск «Запад». Взятием Ровного занималась группировка «Центр».

Американский фигурист Илья Малинин в финале серии Гран-при в японской Нагое установил рекорд. Он первым в истории смог в произвольной программе чисто прыгнуть семь прыжков в четыре оборота.

Российский боец Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе и стал обладателем чемпионского титула в легчайшем весе.

Британский фотограф Мартин Парр умер в возрасте 72 лет. Он выпустил более 100 фотокниг. Среди них — «Тесный мир» (Small World, 1995), «Здравый смысл» (Common Sense, 1999) и «Жизнь — это пляж» (Life's a Beach, 2012). Мартин Парр также снимал открытие первого McDonald's в Москве.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».