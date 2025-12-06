Кадыров: армия Украины ощутит жесткий ответ за удар по Грозному

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «с завтрашнего дня и в течение недели» армия Украины «ощутит на себе жесткий ответ» за удар БПЛА по одному из небоскребов в комплексе «Грозный-Сити».

«Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты»,— написал глава республики в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров также опубликовал двухминутное видеообращение. В нем он сказал, что «мы будем мстить жестоко». Глава Чечни также обратился к гражданам Украины. «Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают»,— сказал он.

Беспилотник ударил по одной из башен «Грозный-Сити» утром 5 декабря. Вечером Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания правительства республики, на котором подтвердил сообщения об ударе. Он уточнил, что пострадавших нет.