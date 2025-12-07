Умер британский фотограф-документалист Мартин Парр

Британский фотограф Мартин Парр умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщили на сайте галереи документалиста Martin Parr Foundation. Он умер у себя дома в Бристоле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартин Парр

Фото: Suzanne Plunkett / File Photo / Reuters Мартин Парр

«У него остались жена Сьюзи, дочь Эллен, сестра Вивьен и внук Джордж. Семья просит не разглашать обстоятельства смерти»,— сообщили на сайте.

Мартин Парр прославился в 1980-х, когда выпустил серию фотографий The Last Resort («Последний Курорт»). Он посвятил ее увядающему морскому курорту Нью Брайтон в окрестностях Ливерпуля. На снимках изображены отдыхающие на пляже люди — он часто прибегал к «пляжной теме» в своих работах. В интервью The Guardian сам фотограф описывал свой стиль как «палитру ярких цветов и максимально близкое погружение в объект съемки».

Господин Парр выпустил более 100 фотокниг. Среди них — «Тесный мир» (Small World, 1995), «Здравый смысл» (Common Sense, 1999) и «Жизнь — это пляж» (Life's a Beach, 2012). Мартин Парр также снимал открытие первого McDonald's в Москве.