Пентагон: США будут тестировать ядерное оружие наравне с другими странами

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут испытывать ядерное оружие и системы его доставки наравне с другими странами. Он также напомнил, что власти Соединенных Штатов намерены модернизировать ядерную триаду.

На форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне господин Пегсет также сообщил, что Вашингтон «отвергает возможности соперников по размещению сил или других угроз» в Западном полушарии. Запись опубликована на YouTube-канале Пентагона.

В конце октября Дональд Трамп поручил Пентагону провести ядерные испытания «на равной основе» с другими странами. Президент России Владимир Путин заявлял, что если Вашингтон проведет их, Москва должна предпринять «адекватные ответные действия».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерное испытание общества на прочность».