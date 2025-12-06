Турция обсудила с Россией и Украиной атаки на суда в Черном море

Турция передала России и Украине опасения по поводу атак на суда в Черном море. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он добавил, что обсудил этот вопрос с министрами иностранных дел России и Украины.

«Мы не хотим видеть, чтобы торговые маршруты становились целью, а торговые суда подвергались ударам,— сказал господин Фидан на форуме в Дохе (трансляция велась на YouTube).— Именно это нас беспокоило с самого начала, потому что это эскалация войны в плане ее географии и методологии».

МИД Турции также обсудил инциденты в Черном море с временным поверенным в делах России в Турции Алексеем Ивановым и послом Украины в Анкаре Нариманом Джеляловым.

В последние две недели в Черном море атаке подверглись три танкера. Kairos и Virat — у турецкого побережья. Ответственность за удары по ним взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны. Третий, Midvolga 2, следовал из России в Грузию с продовольствием. 30 ноября у берегов Сенегала был атакован танкер Mersin, перевозящий российскую нефть.