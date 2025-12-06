Кадыров сообщил о поражении более 60 целей на Украине в ответ на атаку по Грозному

Российские военнослужащие поразили более 60 целей на Украине с помощью БПЛА и ракет. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, удары наносились в ответ на атаку ВСУ на одно из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити».

Первый удар армия России нанесла в 00:40 мск, написал господин Кадыров в Telegram-канале. Целями стали военно-промышленные и энергетические объекты «в самых разных районах Украины». Речь идет о складах, аэродромах, местах сборки БПЛА, железнодорожных узлах и других объектах. Использовались дроны «Герань», ракеты «Искандер-М», «Кинжал» и «Калибр».

Об ударе ВСУ по «Грозный-Сити» Рамзан Кадыров заявил 5 декабря. В результате никто не пострадал. 6 декабря Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам ВПК Украины в ответ на «террористические атаки» ВСУ.