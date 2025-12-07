Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боец Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе и стал обладателем чемпионского титула в легчайшем весе.

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Бой длился пять раундов. Петр Ян победил в нем единогласным решением судей. Боец вышел на ринг с российским флагом.

32-летний Петр Ян взял реванш у Мераба Двалишвили. Их первый поединок состоялся в марте 2023 года — тогда победу одержал грузинский боец.

Теперь на счету у Петра Яна 20 побед и пять поражений. За свою карьеру в ММА 34-летний Мераб Двалишвили потерпел пятое поражение при 21 победе.