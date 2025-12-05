Главные новости за 5 декабря: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Средняя зарплата в организациях Воронежской области в сентябре достигла 73,7 тыс. руб., показав рост почти на 20% в годовом выражении. При этом, по данным Воронежстата, инвестиции в основной капитал за девять месяцев сократились на 2,2%, составив 207,4 млрд руб. Наиболее высокооплачиваемыми стали работники сферы IT и производства электроники, самые низкие зарплаты — в производстве одежды.

19-й апелляционный суд отменил разрешение на строительство жилого комплекса «Домино» в Воронеже. Решение признало недействительным документ, выданный компании группы «Развитие» Сергея Гончарова. В группе заявили, что намерены обжаловать решение в кассации. Прокуратура в суде указывала на недостаточную обеспеченность района школами и детскими садами.

Региональный оператор объявил аукцион на вывоз мусора в Белгороде и Белгородском районе в 2026 году. Начальная цена годового контракта составляет 603,3 млн руб., подрядчику предстоит вывезти ориентировочно 146,5 тыс. т отходов. Итоги торгов будут подведены 20 декабря.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал наказать виновных в загрязнении реки Апока в Льговском районе. «Держу ситуацию на контроле. Те, кто позволяет себе такое варварское отношение к нашей природе и экологии, должны нести наказание по всей строгости закона»,— подчеркнул он. Сброс неочищенных вод произошел с полей фильтрации местного сахарного комбината.

Круглый стол по «правовой неопределенности» для депутатов и судей на дорогах провел сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе. Он заявил, что автоматические камеры выносят штрафы должностным лицам, имеющим иммунитет, что, по его мнению, лишает их защиты от давления. «Получается, что гарантии неприкосновенности прекращают действовать при автоматической фиксации. Это нелогично»,— пояснил господин Кавджарадзе. Зампред Липецкого областного суда Геннадий Бурков, который тоже участвовал в круглом столе, заявил, что «не совсем верно», когда высокопоставленные должностные лица получают штрафы в общем порядке

Арбитражный суд Липецкой области наложил ограничения на торгово-развлекательный центр «L`city» по иску «ВЭБ.РФ». Государственная корпорация требует взыскать 1,2 млрд руб. задолженности с местного ООО «Глобал сити». Предварительное заседание назначено на 4 февраля 2026 года.

Ранее судимый за избиение бизнесмен Петр Будагов планирует построить птицефабрику в Орловской области. Проект его компании стоимостью 1,1 млрд руб. на 545 тыс. бройлеров намечен на 2026–2027 годы. Ранее господин Будагов начал строить в регионе маслозавод за 3 млрд руб., который должен стать поставщиком кормов для новой фабрики.

Ни одной заявки не поступило на четвертый аукцион по продаже учебного корпуса в Тамбовской области. Начальная цена лота, включающего здание площадью 8,8 тыс. кв. м и участок в 1,17 га, была снижена на 30,6% — до 28,8 млн руб.

Ульяна Ларионова