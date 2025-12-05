Хинштейн потребовал наказать льговский сахарный завод за загрязнение реки

В Льговском районе Курской области зафиксирован сброс неочищенных вод с полей фильтрации местного сахарного комбината, из-за чего произошло загрязнение реки Апока — одного из притоков Сейма. На поверхности реки появилась пена, вода потемнела, а в воздухе стоит нетипичный запах, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Загрязненный стоками приток реки Сейм во Льговском районе Курской области

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Информацию о загрязнении реки главе региона в соцсети направил один из местных жителей. Указанное место посетили сотрудники областного министерства природных ресурсов, которые подтвердили факты. В прокуратуру Курской области направлено обращение о выдаче требования на проведение проверки.

«Держу ситуацию на контроле. Те, кто позволяет себе такое варварское отношение к нашей природе и экологии, должны нести наказание по всей строгости закона»,— подчеркнул Александр Хинштейн.

АО «Сахарный комбинат "Льговский"» было зарегистрировано в 2001 году в городе Льгов Курской области. С 2019 года московское ООО «Агроинновация» взяло завод под управление. Как сообщал «Ъ-Черноземье», компания выражала намерение вложить 12,8 млрд руб. в модернизацию оборудования и увеличение производственной мощности Льговского комбината и других активов обанкротившейся группы «Разгуляй». По данным Rusprofile, численность сотрудников АО «Сахарный комбинат Льговский» за последние годы значительно сократилась: с 318 человек в 2018 году до 36 в 2024-м. Активные товарные знаки у компании отсутствуют. В 2024 году выручка АО была нулевой, при этом компания понесла убытки в размере 26,2 млн руб.

Получить оперативный комментарий от представителей «Агроинновации» не удалось: в компании не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов