Контракт на вывоз мусора за 603 млн рублей торгуют в Белгороде

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) начал искать подрядчика для вывоза мусора на территории Белгорода и Белгородского района в течение всего 2026 года. Начальная цена контракта составляет 603,3 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок 4 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В техзадании указано, что исполнителю предстоит обслуживать около трех тысяч улиц и переулков. Ориентировочно вывезти потребуется 146,5 тыс. тонн неопасных отходов, пригодных для повторного использования, то есть — четвертого и пятого классов опасности.

Заявки на участие в торгах принимают до 19 декабря. Итоги аукциона подведут 20 декабря.

Ранее контракт на вывоз ТКО в Белгороде и Белгородском районе в период с 30 сентября до 31 декабря выиграл местный перевозчик «Экотранс». Как сообщал «Ъ-Черноземье», начальная цена контракта составляла 144,7 млн руб. В итоге она осталась неизменной, поскольку на торги была подана только одна заявка.

В июле 2025 года стало известно, что Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Еврологистик» Алексея Грищенко, ранее выступавшего в качестве единственного подрядчика ЦЭБ.

Денис Данилов