Липецкий ТРЦ L`city арестовали по иску ВЭБ.РФ на 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Липецкой области наложил ограничения в рамках производства по иску государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» к липецкому ООО «Глобал сити» о взыскании 1,2 млрд руб. задолженности по договору цессии. Об этом сообщается пресс-

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд также удовлетворил ходатайство истца об обеспечительных мерах и разрешил обращение взыскания на имущество должника, включая торгово-развлекательный центр «L`city»», находящийся в залоге у «ВЭБ.РФ». Предварительное заседание назначено на 4 февраля 2026 года. В компании «Глобал сити» оперативно прокомментировать позицию по иску «Ъ-Черноземье» не смогли, отметив, что этими вопросами занимается некий «московский офис», связаться с которым не предоставили возможности. В «ВЭБ.РФ» от комментариев отказались.

Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области, иск основан на договоре цессии, в соответствии с которым цедент — «ВЭБ.РФ» — уступил ООО «Глобал сити» право требования к ООО «Юг-Агро» на сумму свыше 2 млрд руб. Ответчик обязался вносить цессионную плату частями, обеспечение сделки включало договор поручительства и ипотеку на недвижимость комплекса «L`city». Параллельно истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер, и суд запретил «Глобал сити» отчуждать, передавать в залог или обременять правами третьих лиц принадлежащее компании имущество.

Речь идет о трех земельных участках на улице 50 лет НЛМК: первом — площадью 58 518 кв. м и стоимостью 198,2 млн руб.; втором — площадью 8 254 кв. м и стоимостью 27,9 млн руб.; третьем — площадью 193 кв. м, оцененном в 654 тыс. руб. Крупнейший объект — здание ТРЦ «L`city» площадью 26 425,3 кв. м, стоимость которого составляет 251,9 млн руб. Под ограничением также оказались котельная (865 тыс. руб.), насосная станция (263 тыс. руб.), трансформаторная подстанция (901 тыс. руб.), пожарный резервуар (864 тыс. руб.) и газопровод (1,2 млн руб.). Управление Росреестра по Липецкой области, согласно определению суда, ограничено в осуществлении регистрационных действий с указанным залоговым имуществом.

По данным истца, «Глобал сити» допустило просрочку платежей, привлекло заемные средства без согласования и не предоставило полную бухгалтерскую отчетность, что и стало причиной обращения в суд.

ООО «Глобал сити» работает с 2012 года и занимается арендой и управлением недвижимостью. Компания зарегистрирована в Липецке, директором является Анзор Дышеков, владеющий 100% долей. В 2023 году он зарегистрирован в Кабардино-Балкарской Республике и, согласно Rusprofile, других юридических лиц в собственности не имеет. До 2023 года (с 2017-го) владельцем общества был Тимур Хупения из Москвы. В 2024 году выручка «Глобал сити» выросла на 21% до 114,5 млн руб., однако компания завершила период с убытком 6,4 млн руб. (+66%).

В 2014 году сообщалось, что совладельцы московского ООО «Торговый центр “Глобал сити”» (управляла на тот момент одноименным объектом площадью 15 800 кв. м на Кировоградской улице у станции метро «Южная») намерены реализовать торгово-развлекательный комплекс за 2 млрд руб. на набережной в Липецке. Как тогда поясняли в мэрии, инвесторы приобрели недостроенный объект площадью более 90 тыс. кв. м.

В феврале 2022 года «Ведомости» сообщали, что Сбер подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Торговый центр “Глобал сити”». В тексте упоминается, что компания управляет ТРЦ в Москве у станции метро «Южная». 21 октября 2025 года арбитраж опубликовал решение о завершении конкурсного производства в отношении компании: в реестр требований кредиторов включены обязательства на 3,736 млрд руб., реализовано имущество на 1,092 млрд руб.

Ранее ТЦ принадлежал фонду Arista под управлением датского Baltic Property Trust, которым затем передал актив Sistema Capital Partners (SCP), который связывают с АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Сейчас в системе Rusprofile собственником значится кипрское «Дисджун Холдингс Лимитед».

Анна Швечикова