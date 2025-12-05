Воронежские предприятия увеличили зарплаты при сокращении инвестиций в развитие

По данным Воронежстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в организациях на территории региона в сентябре 2025 года достигла 73 674,8 руб. Рост зарплаты по сравнению с сентябрем 2024-го составил 19% в номинальном выражении и 9,9% — в реальном с учетом индекса потребительских цен.

Среднемесячную зарплату в Воронежской области в период с января по сентябрь оценили в 72 967,3 руб., что на 20,4% выше прошлогоднего уровня. Реальный размер с поправкой на инфляцию вырос на 8,8%.

В сентябре самыми высокооплачиваемыми стали сотрудники организаций, производящих компьютеры, электронные и оптические изделия. Их зарплаты в среднем превышали среднеобластную в 1,7 раза.

В 1,5 раза больше среднего зарабатывали воронежцы, занятые в сфере информации и связи.

Самые низкие зарплаты были у производителей одежды — 27,9% от среднего по области.

Воронежстат также проинформировал, что местные предприятия на фоне роста зарплат стали меньше инвестировать в основной капитал. Общий объем средств, направленный на эти цели за девять месяцев, составил 207,4 млрд руб., что на 2,2% меньше показателя 2024 года.



За счет собственных средств организации профинансировали 55% от совокупного объема, 45% пришлись на привлеченные средства. На приобретение машин и оборудования, включая хозинвентарь, направили 38,8% всех инвестиций, 35,6% пошли на строительство нежилых зданий, а 18,3% — на строительство жилья.

Наибольший рост инвестиций в основной капитал был отмечен по такому виду экономической деятельности как добыча полезных ископаемых. Объем средств вырос в 1,7 раза.

Оптовая и розничная торговля, а также ремонт транспортных средств подросли на 39,8%.

Сильнее всего упала инвестиционная активность по направлению «административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги» — в 2,4 раза. Гостиницы и предприятия общественного питания в 2025-м инвестировали в основной капитал почти вдвое меньше, чем в предыдущем году.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронеж занял 61-ю строчку из 100 в зарплатном рейтинге крупных городов страны.

Денис Данилов