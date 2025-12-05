Суд отменил отменил разрешение на строительство ЖК «Домино» в Воронеже

19-й апелляционный суд отменил решение предыдущей инстанции и признал недействительным разрешение на строительство жилищного комплекса «Домино» на улице 45-й Стрелковой Дивизии, 259/27 в Воронеже, выданное ранее ООО СЗ «Развитие и партнеры» (входит в ГК «Развитие» Сергея Гончарова ). Соответствующее решение появилось в материалах дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Текст решения пока не опубликован. Первоначально иск был подан в арбитражный суд Воронежской области в конце декабря 2024 года региональной прокуратурой к администрации регионального центра. В качестве третьего лица было привлечено ООО СЗ «Развитие и партнеры».

«Мы считаем решение суда первой инстанции законным и полностью обоснованным, а его отмену — преждевременной и не учитывающей всех обстоятельств дела. После получения мотивировочной части постановления апелляционного суда ГК «Развитие» намерена обжаловать его в кассационной инстанции»,— прокомментировали решение в ГК. В администрации пообещали прокомментировать решение суда позже.

Там пояснили, что в качестве аргумента прокуратура указывала на «недостаточную обеспеченность района объектами социальной инфраструктуры (школами и детскими садами)». При этом арбитражный суд в своем решении опирался на то, что данный вопрос не входит в полномочия органа, а обновленная муниципальная программа «Развитие образования» включает строительство двух детских садов и одного общеобразовательного учреждения в районе строительства ЖК.

В суде прокуратура настаивала на том, что имеющиеся вблизи будущего объекта детские сады и школы уже переполнены, а строительство нового дома ухудшит ситуацию. Администрация в свою очередь отмечала, что застройщиком был представлен полный перечень документов, соответствующий градостроительному регламенту, а также указывала на то, что в 2028–2030 годах поблизости от объекта планируется возведение детского сада на 260 мест и школы на 1,1 тыс. мест.

В связи с рассмотрением дела по ходатайству истца несколько раз накладывались обеспечительные меры и приостанавливалось действие разрешения на строительство. Первый раз это произошло в декабре 2024 года по решению арбитражного суда, однако спустя две недели по ходатайству ответчика обеспечение иска было отменено. После этого прокуратура обратилась с жалобой на это решение в 19-й апелляционный суд, который в марте приостановил отмену обеспечительных мер. В апреле Арбитражный суд принял решение в пользу ответчика, отметив, что «довод заявителя об обеспеченности образовательными учреждениями» отклонен, так как «при разработке проектной документации в отношении многоквартирных домов в настоящем случае применению не подлежит». В мае прокуратура подала жалобу на это решение в 19-й апелляционный суд.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Развитие и партнеры» зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Сергей Гончаров. Выручка в 2024 году составила 51 тыс. руб., чистая прибыль — 166,9 млн руб.

По данным сайта наш.дом.рф, в портфеле юрлица два ЖК в стадии строительства — «Домино» и «Заря» на улице Ленинградской в Воронеже. На сайте ГК «Развитие» на момент публикации выставлена на продажу 171 квартира в ЖК «Домино», стоимость 1 кв. м — 115,2 тыс.

Ульяна Ларионова