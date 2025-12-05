Бизнесмен Петр Будагов хочет построить под Орлом птицефабрику за 1,1 млрд

В Орловской области местное ООО «ПОЗЦ Свеженка» (принадлежит Петру Будагову через «АПК "Юность"») планирует построить птицеводческий комплекс на 545 тыс. бройлеров за 1,1 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном правительстве.

Строительство комплекса запланировано на 2026–2027 годы в деревне Хмелевой Урицкого района вблизи уже существующего цеха по переработке мяса птицы. По информации пресс-службы правительства, компания планирует реализацию проекта после завершения строительства маслозавода на территории ОЭЗ «Орел», так как он станет основным поставщиком корма для новой птицефабрики.

Проект завода по производству растительных масел в ОЭЗ «Орел» реализует еще одно юрлицо, принадлежащее господину Будагову через «АПК "Юность"» — ООО «МЭЗ Юнэко». О проекте стало известно в феврале 2024 года, тогда планировалось, что объем инвестиций составит 3 млрд руб., а мощность — 300 тыс. т рапса в год. По информации облправительства, завершение строительства планируется в следующем году.

Уточнить подробности проектов в самой компании не удалось — главный экономист Павел Иовлев не ответил на звонки корреспондента, на официальный запрос ответа получено не было.

По данным Rusprofile, ООО «ПОЗЦ "Свеженка"» зарегистрировано в 2020 году в Орловской области. Основной вид деятельности — производство и консервирование мяса птицы. Уставный капитал — 424 млн руб. Гендиректор — Илья Павлов. Единственный владелец — Петр Будагов (1% компании принадлежит ему напрямую, еще 99% — через «АПК "Юность"»). Выручка в 2024 году составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 456,4 млн руб. По собственным данным, на 2020 год у компании было три площадки по выращиванию бройлеров на 1,2 млн голов, инкубаторий на 1,2 млн яиц единовременной загрузки, цех убоя мощностью 4,5 тыс. голов в час, более 80 тыс. га полей и комбикормовый завод. Продукция компании поставляется в Орловскую, Смоленскую, Тульскую, Московскую, Ленинградскую, Тамбовскую области, реализуется оптом, через собственную розничную сеть, а также представлена у ритейлеров «Магнит», «Лента» и «Европа».

«АПК "Юность"» ранее контролировалось отцом нынешнего владельца Сергеем Будаговым. Он подозревался в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии) при покупке у государства 99,98% акций АО «АПК "Орловская нива"» за 14,1 млн руб. при их минимальной стоимости 439,21 млн руб. По версии следствия, для этого он вместе с должностными лицами обладминистрации ввел в заблуждение сотрудников ЗАО «Современные консалтинговые стандарты», оценивавшего акции холдинга. Сам господин Будагов на протяжении всего расследования отвергал обвинения, утверждая, что на момент покупки госхолдинг имел отрицательную стоимость, а он сам вложил в АО более 700 млн руб. В 2020-м дело в отношении него закрыли за истечением срока давности.

В 2018 году братья Петр и Павел Будаговы были признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы) 31-летнему Игорю Филичеву. Изначально в 2017 году Павел получил пять лет колонии строгого режима, а Петр — четыре с половиной года. В апелляции и президиуме облсуда им удалось сократить сроки до трех с половиной и трех лет лишения свободы. В Верховном суде братья не смогли добиться пересмотра приговоров.

В октябре стало известно, что в Воронежской области птицефабрика «Третьяковская» семьи Геннадия Ширяева планирует к концу 2026 года завершить строительство еще одной производственной площадки, аналогичной уже существующей мощностью 1 млн яиц в сутки. Предварительный объем инвестиций — 2 млрд руб.

Ульяна Ларионова