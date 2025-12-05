Учебный корпус в тамбовском Мичуринске не выкупили после снижения цены на 31%

Не состоялся четвертый аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Мичурина в Мичуринске Тамбовской области. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок, следует из документации торгов. Три предыдущих тендера не состоялись по той же причине.

К четвертому аукциону начальная цена лота снизилась на 30,6%: с 41,5 млн руб. до 28,8 млн руб. В состав имущественного комплекса входят четырехэтажное здание учебного корпуса площадью 8,8 тыс. кв. м и земельный участок на 1,17 га. По словам продавца, они расположены на юго-западе Мичуринска в окружении ИЖС.

В конце ноября липецкое ООО «Агрос» Евгения Ефанова выкупило с торгов главный дом усадьбы Стаховичей в регионе. Здание является частью объекта культурного наследия федерального значения. Оно досталось компании по начальной цене 8,5 млн руб.

Алина Морозова